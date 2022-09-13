Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs başvurusu nasıl yapılır? (2022 TEV burs başvuru tarihleri)

Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından yapılan açıklama sonrasında, ihtiyacı olan öğrenciler için burs başvurularının başladığı duyuruldu. Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan meslek lisesi, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilecek olan burslar için başvuru tarihleri açıklandı.

TEV BURSU KİMLERE VERİLECEK?

TEV bursları, meslek lisesi, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilecek.

TEV BURS BAŞVURUSU TARİHLERİ



TEV'den yapılan açıklamaya göre, öğrencilere verilecek burs desteği için başvurular başladı.

Belirli burs kriterleri doğrultusunda seçilecek adaylar 2 Ekim'e kadar başvurularını çevrim içi yapabilecek.

TEV BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Adayların başvuru için belirtilen tarihlerde "https://www.tev.org.tr/" adresindeki bursiyer başvuru formunu doldurması gerekiyor.

TEV BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

TEV BURS ÜCRETİ NE KADAR?



Bursiyerlerine verdiği desteği artıran TEV, bu yıl meslek lisesi bursunu 575 lira, üniversite bursunu 1325 lira, yüksek lisans bursunu 2 bin lira, doktora bursunu 2 bin 650 lira, üstün başarı bursunu ise aylık 2 bin 650 lira olarak belirledi.