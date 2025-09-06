Türk Eğitim Vakfı (TEV) eğitim bursu başvurularının başlayacağı tarihi belli oldu

Türk Eğitim Vakfı (TEV) 2025-2026 akademik yılı burs başvuru takvimi resmi internet adresinden paylaştı. Yapılan açıklamada; "Sevgili Gençler, 2025-2026 akademik yılı burs başvuru tarihlerimiz belli oldu! Bu yıl da burs başvurularını tamamen online olarak gerçekleştireceğiz. Başvuru süreçleri ve gerekli şartlar hakkında tüm detayları yakında tev.org.tr üzerinden sizlerle paylaşacağız. Tarihleri not alın ve unutmayın, başvuru sürecinde her adımda, aklınıza gelen her soruda yanınızda olacağız. TEV ailesine katılacak yeni öğrencileri şimdiden sabırsızlıkla bekliyoruz!" denildi.

ÜNİVERSİTE EĞİTİM BURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?



T.C. vatandaşı olan, devlet üniversitesinde okuyan, 25 yaşını geçmemiş; ara sınıflarda genel not ortalaması en az 2.50/4.00 (100’lük sistemde 65), DGS ile yerleşenlerde iki yıllık mezuniyet ortalaması en az 2.80 olan ve üniversiteye yeni yerleşmiş öğrenciler başvuru yapabilir.



BURS NE KADAR SÜREYLE VERİLİR?



TEV Burs Yönetmeliği’ne göre, belirlenen devam şartlarını sağladığınız sürece her eğitim döneminde Ekim–Haziran ayları arasında 9 ay süreyle burs verilmektedir.



BURS DEVAM KOŞULU



Ara sınıflar için :Genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,40 olmak, hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin; bir üst sınıfa geçmiş olması gerekmektedir.