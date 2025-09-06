Türk Eğitim Vakfı (TEV) eğitim bursu başvurularının başlayacağı tarihi belli oldu
Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) 2025-2026 akademik yılı burs başvuru tarihleri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Bu yıl da burs başvuruları tamamen online olarak gerçekleştirecek.
Türk Eğitim Vakfı (TEV) 2025-2026 akademik yılı burs başvuru takvimi resmi internet adresinden paylaştı. Yapılan açıklamada; "Sevgili Gençler, 2025-2026 akademik yılı burs başvuru tarihlerimiz belli oldu! Bu yıl da burs başvurularını tamamen online olarak gerçekleştireceğiz. Başvuru süreçleri ve gerekli şartlar hakkında tüm detayları yakında tev.org.tr üzerinden sizlerle paylaşacağız. Tarihleri not alın ve unutmayın, başvuru sürecinde her adımda, aklınıza gelen her soruda yanınızda olacağız. TEV ailesine katılacak yeni öğrencileri şimdiden sabırsızlıkla bekliyoruz!" denildi.
TEV BURSLARI BAŞVURU TAKVİMİ
Yurt Bursu: 18 Ağustos-18 Eylül
Mesleki Ortaöğretim Bursu: 18 Ağustos-25 Eylül
Üniversite Eğitim Bursu: 15 Eylül-9 Ekim
Üstün Başarı Bursu: 15 Eylül-9 Ekim
Üstün Başarı Sanat Bursu: 20 Ekim-6 Kasım
Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 29 Eylül-16 Ekim
ÜNİVERSİTE EĞİTİM BURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?
T.C. vatandaşı olan, devlet üniversitesinde okuyan, 25 yaşını geçmemiş; ara sınıflarda genel not ortalaması en az 2.50/4.00 (100’lük sistemde 65), DGS ile yerleşenlerde iki yıllık mezuniyet ortalaması en az 2.80 olan ve üniversiteye yeni yerleşmiş öğrenciler başvuru yapabilir.
BURS NE KADAR SÜREYLE VERİLİR?
TEV Burs Yönetmeliği’ne göre, belirlenen devam şartlarını sağladığınız sürece her eğitim döneminde Ekim–Haziran ayları arasında 9 ay süreyle burs verilmektedir.
BURS DEVAM KOŞULU
Ara sınıflar için :Genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,40 olmak, hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin; bir üst sınıfa geçmiş olması gerekmektedir.
