Türk yükseköğretiminin Avrupa karnesi belli oldu: 9 alanda tam not!

Avrupa Komisyonu'nun "Avrupa Yükseköğretim Alanı 2024 Bologna Süreci Uygulama Raporu" yayımlandı. Türkiye 18 temel göstergenin 9'unda tam puan aldı.



AYA içinde Türk yükseköğretim sisteminin son yıllarda büyük ivme kazanarak birçok alanda öne çıkmayı başardığını bildiren Özvar, "Türkiye, yükseköğretimle ilgili göstergelerde birçok ülkeyi geride bırakmış ve başarılı performans sergilemiştir. Türkiye'nin yükseköğretim sisteminde sağladığı ilerlemeler, uluslararası alanda daha güçlü konum elde etmesini sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.



Rapor kapsamında 49 ülke aralarında temel değerler, sosyal boyut, öğrenme ve öğretme ile uluslararasılaşmanın da olduğu 6 temel başlıkta toplam 18 gösterge üzerinden değerlendirildi.



Türkiye raporda Avrupa Yükseköğretim Alanındaki en yüksek üniversite öğrencisi sayısına sahip ülke olarak yer aldı.

YÜKSEKÖĞRETİMDE 9 ALANDA TAM NOT



Aralarında ulusal yeterlilikler çerçevelerinin uygulanma düzeyi, izleme ve veri toplama gibi başlıkların da yer aldığı 9 göstergeden 5 tam puan aldı.



Türkiye'nin 5 tam puan aldığı başlıklar;



"AKTS Uygulamalarının Dış Kalite Güvencesiyle İzlenme Durumu", "Akademik Hedeflere Yönelik Otomatik Tanıma Durumu", "Dış Kalite Güvence Sisteminin Gelişim Durumu", "Uluslararası Hareketlilik Programına Katılan Savunmasız, Dezavantajlı veya Yetersiz Düzeyde Temsil Edilen Öğrenci Gruplarının ve Personelin Desteklenme Durumu", "Diploma Eki Uygulanma Düzeyi", "Ulusal Yeterlilikler Çerçevelerinin Uygulanma Düzeyi", "Dış Kalite Güvence Sistemine Öğrencilerin Katılım Düzeyi", "Dış Kalite Güvencesine Uluslararası Katılım Düzeyi" ile "İzleme ve Veri Toplama"

6 KATEGORİDE 4 PUAN



Yükseköğretimde eşitlik, kapsayıcılık ve çeşitlilik için sürdürülebilir mali destek verilmesi, kapsayıcı öğrenme ortamlarına ilişkin düzenlemeler ile etkili rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi başlıklarının yer aldığı 6 göstergede ise 4 puan ile değerlendirdildi.



Aralarında kamu destek burslarının ve kredilerin taşınabilirlik durumunun da olduğu 3 göstergede ise 3 puanda kaldı.



İlk kez Türkçe olarak da yayımlanan rapora, Avrupa Birliği Komisyonu'nun internet sitesinden erişilebiliyor.