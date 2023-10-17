Türkçe için en az 70 puan şartı | Bakan Tekin kararın gerekçesini anlattı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Türkçe ile Türk Dili ve Edebiyatı derslerine ilişkin düzenlemeyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de sokağa çıkılıp sorulduğunda herkesin "Biz yabancı dil eğitimini veremiyoruz." ifadesini kullanacağını belirten Tekin, lisans dahil 16 yıllık eğitim sürecinde alınan yabancı dil eğitimine karşın iki kelime konuşulamadığı üzerine yapılan eleştirileri hatırlattı.

Yusuf Tekin, "Çok doğru. Biz de şöyle düşünüyoruz, acaba bizim gençlerimiz ortalama kaç kelimeyle konuşuyor, yabancı dili kaç kelimeyle konuşmasını bekliyoruz? Ortalama gündelik dilde 100 kelime civarında bir kelime haznesiyle konuşan bir çocuğun 300-500 kelime haznesiyle yabancı dille konuşmasını beklemek doğru mu? Dolayısıyla önce çocuklarımızın, gençlerimizin ana dilini, ana dil becerilerini geliştirmelerini arzu ediyoruz. Sizin için de bunu istiyoruz." diye konuştu.

Bunun hayata geçirilmesi halinde sadece yabancı dil derslerinin değil, onun dışındaki bütün derslerin daha kolay anlaşılacağına işaret eden Tekin, yarışma sınavlarında ana dil becerileri güçlü olanların daha başarılı olacağını, iş sınavlarında, mülakatlarda ana dil becerilerinin güçlü olmasının çok ciddi katkılar vereceğini söyledi.

Bakan Tekin, Türkçe derslerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"ALES, YKS ve LGS gibi sınavlarda öğrencilerin en çok zorlandığı sorular, paragraf yani okuduğunu anlama üzerine yapılan sorular. Dolayısıyla biz size böyle bir katkıda daha bulunmak istiyoruz. Gerek okullarınızı bitirdikten, iş hayatınıza başladıktan sonra ve gerekse de gündelik hayatınızda gençlerimizin en çok kullandıkları kavramlardan bir tanesi 'Beni anlamıyorsunuz', 'Beni kimse anlamıyor.' O zaman geri dönelim. Belki de kendini ifade edemiyorsundur. Biz size şimdi diyoruz ki hayattaki her türlü mücadelenizde kendinizi rahatça ifade edebilesiniz diye ana dil becerilerinizi geliştirmek istiyoruz."

Bakan Tekin, bu tür kararları alırken öğrencilerin geleceklerinde daha mutlu, daha başarılı olmalarını, güzel şeylerle karşı karşıya kalmalarını istediklerini belirterek, "Sizi sizden çok düşündüğümüz için sizin belki biraz rahatsız olduğunuz bu tür kararlarımızı alıyoruz. İnanın birkaç yıl sonra bize dua edeceksiniz." dedi.