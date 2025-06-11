Türkiye – Fas Gençlik Değişimi başvuruları başladı

BAŞVURU ŞARTLARI



Yaş Aralığı: 18–25 yaş arasında olmak



Eğitim Durumu: Üniversitelerin lisans, ön lisans veya lisansüstü programlarında öğrenci veya mezun olmak



Dil Yeterliliği: Asgari düzeyde İngilizce veya Arapça bilmek



Gönüllülük Deneyimi: Gençlik merkezleri veya STK’larda aktif rol almış olmak ya da program sonrası bu faaliyetlere katılmayı taahhüt etmek



Sağlık & Adli Durum: Seyahat engeli teşkil edecek sağlık sorunu veya adli sicil kaydı bulunmamak



Programa kabul edilecek 20 asil ve 10 yedek katılımcı, Bakanlık tarafından oluşturulacak değerlendirme komisyonu tarafından belirlenecektir. Tüm seyahat, konaklama ve yemek giderleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.