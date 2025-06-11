Türkiye – Fas Gençlik Değişimi başvuruları başladı
Türkiye – Fas Gençlik Değişimi başvuruları başladı. Yapılan duyuruya göre, Türkiye – Fas Gençlik Değişimi başvuruları 10–16 Haziran 2025 tarihleri arasında yalnızca e-Genç çevrim içi sistemi üzerinden alınacak.
Türkiye – Fas Gençlik Değişimi başvuruları başlad. Gençlerin kültürlerarası etkileşim becerilerini güçlendirmek ve uluslararası gönüllülük deneyimleri kazandırmak amacıyla 25–31 Ağustos 2025 tarihlerinde Fas’ın Kazablanka, Marakeş ve Rabat şehirlerinde gerçekleştirilecek.
Program kapsamında; kültürel tanıtım aktiviteleri, gönüllülük çalışmaları, tarihi ve turistik mekân ziyaretleri, sivil toplum kurumları ve gençlik liderleri ile söyleşi etkinlikleri, Fas’ın zengin kültürel mirasını keşfetmeye yönelik rehberli turlar yer alacaktır.
Başvurular 10–16 Haziran 2025 tarihleri arasında yalnızca e-Genç çevrim içi sistemi üzerinden alınacak olup, başvurular 16 Haziran 2025 17:00 itibarıyla sona erecektir.
BAŞVURU ŞARTLARI
Yaş Aralığı: 18–25 yaş arasında olmak
Eğitim Durumu: Üniversitelerin lisans, ön lisans veya lisansüstü programlarında öğrenci veya mezun olmak
Dil Yeterliliği: Asgari düzeyde İngilizce veya Arapça bilmek
Gönüllülük Deneyimi: Gençlik merkezleri veya STK’larda aktif rol almış olmak ya da program sonrası bu faaliyetlere katılmayı taahhüt etmek
Sağlık & Adli Durum: Seyahat engeli teşkil edecek sağlık sorunu veya adli sicil kaydı bulunmamak
Programa kabul edilecek 20 asil ve 10 yedek katılımcı, Bakanlık tarafından oluşturulacak değerlendirme komisyonu tarafından belirlenecektir. Tüm seyahat, konaklama ve yemek giderleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.
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