Türkiye genelinde ortak sınavlar başladı

Beyzanur Özer-NTV İstanbul

81 ildeki 6. sınıflar ilk ortak sınavlarına girdi.

Öğrencilere, Türkçe ve matematikten 16 soru soruldu. Çoktan seçmeli sınavlar için 40'ar dakika verildi.

Türkçe dersinde bu sene birçok yenilik yapıldı. Sınav sisteminin değiştirilmesiyle anadilin önemi vurgulandı.



Türkçe öğretmeni Sündüs Demirdağ Tunçer, "Bakanlığın yaptığı bu sınavın yanında beceri temelli okuma ve konuşma sınavı yine okullar tarafından yapılacak. Sonuçlar, Bakanlıktan bize iletildikten sonra e-Okula girilecek. İçerik olarak baktığımızda kazanım testleri yayımlandı. Çocuklar bunlara göre hazırlık yaptılar. Tabii Türkçe dersinin geçme notunun 70 olması süreci biraz daha farklı kıldı." açıklamasında bulundu.

Uzmanlar, matematik dersinde de okuduğunu anlamanın önemli olduğunu belirtiyor.

Ortak sınavda, 6. sınıf müfredatında geniş yer kaplayan kesirler soruların çoğunluğunu oluşturdu.

Matematik öğretmeni Özer Ataç, "Öğrenci eğer dersi dinliyorsa ödevlerini düzgün yapıyorsa Milli Eğitim Bakanlığının kitaplarını doğru inceliyorsa problem yaşayacakları sorular görmedik. Matematik özelinde çok zor soru sorulma eğilimi bir süre vardı ama MEB bir süredir 8.sınıflar da dahil olmak üzere matematiği daha yapılabilir kıldı. Kolay sorular da var orta seviye sorular da var. Ölçecek ayıracak sorular da var." dedi.



Ortak sınav sonucunun 10 gün içinde açıklanması bekleniyor.

