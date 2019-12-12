Türkiye, yabancı öğrencilerin eğitim durağı (154 bin yabancı öğrenci)

Türkiye'ye eğitim için gelen yabancı öğrenci sayısı her yıl artıyor.

Yüksek Öğretim Kurumu'ndan aktarılan verilere göre, bu yıl ülkemizdeki yabancı öğrenci sayısı 154 bini aştı. En çok Suriye, Türkmenistan ve Afrika ülkelerinden öğrenciler Türkiye'yi tercih ederken Nijerya, Pakistan, Azerbaycan, Afganistanlı öğrencilerde listeyi takip eden ülkeler arasında yer aldı.

Yabancı öğrencilerin en sık seçtiği bölüm ise Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri olduğu da akatarıldı. En çok yabancı öğrenciye sahip üniversite ise Anadolu Üniversitesi.



Suriye, Afganistan gibi ülkelerin yanında Türkiye'de Rusya ve Bulgaristan'dan gelen öğrenciler de eğitim görüyor.



Rusyalı öğrenciler ise eğitimin Türkiye'de ucuz olduğunu belirtiyor.

Yabancı uyruklu öğrenciler eğitim alırken Türkçe öğrenme fırsatı da buluyor.



Türkiye’de 129 devlet, 73 vakıf, 5 meslek yüksekokulu var. Toplam 7 milyon 740 bin 502 öğrenci öğrenim görüyor.



bu öğrencilerin 154 bin 505’ini ise yabancı uyruklu öğrenciler oluşturuyor. Bu sayının 2023’te 200 bini bulması bekleniyor.

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