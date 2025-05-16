Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/1) sonuçları ne zaan açıklanacak?

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/1) tamamlandı. Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde yapılan sınava 23 bin 999 aday katıldı.

YÖS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM takvimine göre, TR-YÖS sonuçları 11 Haziran 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar 2025 YÖS sonuçlarını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecel.



YÖS NEDİR?



YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversite başvurularında kullandıkları üniversite giriş sınavıdır. YÖS Sınavı merkezi bir sınav değildir. Türkiye’de eğitim hayatını sürdürmek isteyen Yabancı Uyruklu öğrenciler için önemli bir sınavdır. Türkiye Cumhuriyetindeki üniversiteler kendi YÖS sınavlarını yapmaktadırlar.