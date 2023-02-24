Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) sonuçları açıklandı: 2023 TR-YÖS sonuç sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 29 Ocak'ta düzenlenen 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2023-TR-YÖS) sonuçları açıklandı.
ADAYLARA TOPLAM 80 SORU SORULDU
Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi'nden 40, Temel Matematik Testi'nden 40 olmak üzere toplam 80 soru soruldu. Sınav Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak gerçekleştirildi.
TR-YÖS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Şubat 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
TR-YÖS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2023-TR-YÖS) Sonuçları Açıklandı/Announcement of the Results of the 2023 Exam for Foreign Students for Higher Education in Türkiye (2023-TR-YÖS)https://t.co/jGhU1wbQ9H pic.twitter.com/38xCAfjc06— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) February 24, 2023
GEÇERLİLİK SÜRESİ İKİ YIL OLACAK
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "TR-YÖS'ün geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren iki yıl olacak. Sınav sonuçlarının yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yükseköğretim kurumlarına tavsiye edilecek." açıklamasında bulunmuştu.
Uluslararası standartlarda sınav yapan ÖSYM'nin başarılarını daha yukarıya taşıma gayreti içinde olduklarını da belirten Ersoy, şunları kaydetmişti:
"Her yıl ortalama 11 milyon adaya sınav yapmaktayız. ÖSYM olarak yeni taleplere cevap vermeyi ve bu doğrultuda sınav çeşitliliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak amacıyla 13 yıl aradan sonra YÖS'ü uygulayacağız."