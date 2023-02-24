Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) sonuçları açıklandı: 2023 TR-YÖS sonuç sorgulama ekranı

GEÇERLİLİK SÜRESİ İKİ YIL OLACAK



ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "TR-YÖS'ün geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren iki yıl olacak. Sınav sonuçlarının yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yükseköğretim kurumlarına tavsiye edilecek." açıklamasında bulunmuştu.



Uluslararası standartlarda sınav yapan ÖSYM'nin başarılarını daha yukarıya taşıma gayreti içinde olduklarını da belirten Ersoy, şunları kaydetmişti:



"Her yıl ortalama 11 milyon adaya sınav yapmaktayız. ÖSYM olarak yeni taleplere cevap vermeyi ve bu doğrultuda sınav çeşitliliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak amacıyla 13 yıl aradan sonra YÖS'ü uygulayacağız."