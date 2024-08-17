Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin genelge yayımlandı: Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak?

Tüm kademelerdeki okul yöneticileri ortak metni inceleyecek



İl millî eğitim müdürlükleri koordinesinde il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacak planlama dâhilinde tüm kademelerdeki okul yöneticilerinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni'ni incelemeleri sağlanacak. Yöneticilere yönelik eğitimlerde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne göre yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin rol ve görevleri ile ilgili bilgilendirme ve müzakereler gerçekleştirilecek, okul yöneticileri modelin yapı taşları ve temel yaklaşımı konusunda eğitime tabi tutulacaktır. İlgili eğitimler, 1 Eylül 2024 tarihine kadar tamamlanacak.



Genelgeye göre, zümre toplantılarında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel yaklaşımı ve öğrenci profili doğrultusunda öğretim programları ve ders kitapları göz önünde bulundurularak modelde yer alan tüm bileşenlerin etkin ve doğru bir şekilde hayata geçirilmesini sağlayacak planlamalar yapılacak.



Bu kapsamda planlama ve uygulama yapılırken temel, bütünleşik ve üst düzey düşünme becerilerinden oluşan kavramsal beceriler, alan becerileri ve eğilimler dikkate alınacak.



"Erdem-değer-eylem" çerçevesi, sosyal duygusal öğrenme becerileri ve sistem düşüncesi olarak yapılandırılan okuryazarlık becerilerini içeren programlar arası bileşenler, zenginleştirme ve destekleme olmak üzere ikiye ayrılan farklılaştırma uygulamaları temel alınacak.



Temel kabuller, öğrenme kanıtları, ön değerlendirme, köprü kurma, öğrenme öğretme uygulamaları, disiplinler arası ilişkiler dikkate alınacak.



Ayrıca okul temelli planlama kapsamında etkinliklerde öğrenci katılımını destekleyici, yaparak ve yaşayarak öğrenmeye imkân tanıyan ve öğrencilerin bütüncül gelişimini amaçlayan çalışmalar, sosyal sorumluluk çalışmaları ve hayat boyu öğrenme olarak yer alan program dışı etkinlikler dikkate alınacak.



Öğrenme becerileri kazandırılması önceliklendirilecek



Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yapısı gereği her tür yerel şart ve imkânda uygulamaya müsait olduğu göz önünde bulundurularak öğretim programlarının öğrenme çıktılarının gerektirdiği beceriler azami düzeyde öğrenciye kazandırılacak şekilde planlama yapılacak.



Genel eğitim programı uygulayan özel eğitim okullarında/sınıflarında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları uygulanacak, öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programı esas alınarak hazırlanacak.



Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında eğitimlerini sürdüren özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için de BEP'ler Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programı esas alınarak hazırlanacak.



Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar ve aileleri için, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli esas alınarak hazırlanmış Özelleştirilmiş Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı'nın özel eğitim okullarında uygulanması sağlanacak.



Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda çocuklara sunulacak ders kitapları ve e-içerikler, öğrencilerin çok yönlü gelişimi için birbirinin tamamlayıcısı olarak hazırlandı. Bu nedenle, ders kitapları ve ders kitaplarında yer alan e-içeriklerin tamamı kullanılacak.



2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okutulacak ders kitaplarının zümre çalışmaları sürecinde öğretmenlerimiz tarafından eba.gov.tr platformundan indirilerek incelemeleri sağlanacak.



Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yapılacak sınıf içi ölçme değerlendirme faaliyetleri, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin ölçülmesinin yanı sıra öğrenme eksiklikleri ve eğilimlerine ilişkin veri oluşturacak şekilde planlanmalıdır. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri; beceri odaklı, öğretim sürecini en üst düzeyde destekleyen ve geri bildirim sağlayan geliştirici bir yapıda olacak şekilde yürütülecek.



Ölçme ve değerlendirme uygulamaları Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun olarak süreç odaklı ve geliştirici bir yaklaşımla yürütülecek olup eğitim öğretim yılı içerisinde sınıf içi ölçme uygulamaları hariç öğrencileri akademik başarılarına göre sıralayacak ve onları bir yarışa dâhil edecek şekilde il, ilçe ve okul geneli sınavlar yapılmayacak.



Sınıf içi ölçme kapsamında gerçekleştirilecek yazılı sınavları öğrenme çıktıları esas alınarak bilgi ve beceri bütünlüğünü ölçecek şekilde eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri tarafından hazırlanıp uygulanacak.



Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ülke genelinde yapılacak ortak sınavlarda uygulama birlikteliğinin sağlanması, ölçme ve değerlendirmede etkin sonuçlar elde edilmesi amacıyla derslerin yıllık planları eğitim kurumu sınıf/alan zümrelerince, Bakanlıkça yayımlanacak örnek yıllık çerçeve planlar dikkate alınarak hazırlanacak.



Yıl içinde yapılan zümre öğretmenler kurulu toplantılarında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan öğretim programlarına yönelik görüş ve öneriler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının İzleme ve Değerlendirme Sistemine (TTKB-İDES) işlenecek. Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarına ait ders kitapları ile eğitim araç gereçlerine ilişkin görüş ve öneriler ilgili ders kitabının arka kapağındaki karekod üzerinden TTKB-İDES'e işlenecek.



Öğrencilerin okudukları eserlerin içeriğini değerlendirmeleri sağlanacak



İlkokul, ortaokul kademelerinde Türkçe, lise kademesinde ise Türk dili ve edebiyatı derslerinde, yaygın edebi türler arasından seçilmek kaydıyla ilgili sınıflar düzeyinde her dönem iki, öğretim yılı boyunca toplam dört eser okunacak ve bir eleştirel film analizi yapılacaktır. Öğretim programı kapsamında değerlendirmeye tabi olacak dört eserin dışında da öğrencilerin kitap okuması teşvik edilecek. Söz konusu eserlerin seçiminde telif hakları ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili hususlara özen gösterilecek. Okunacak eserlerin ve izlenecek filmlerin belirlenmesinde öğretim programında yer alan metin seçimi ölçütleri dikkate alınacak. Eserlerin bu ölçütler doğrultusunda zümre öğretmenleri tarafından öğrencilerin yaş ve sınıf seviyelerine uygun olarak belirlenmesi; Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programları ekinde yer alan Eleştirel Okuma, Dinleme/İzleme Formu kullanılarak öğrencilerin okudukları ve dinledikleri/izledikleri eserlerin içeriğini değerlendirmeleri sağlanacak. Değerlendirmeler dönem sonunda verilecek iki performans notundan biri olarak dikkate alınacak.