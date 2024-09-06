Türkiye'de Bir İlk Olan "Spor Ortaokulları" Öğrenci Kabulüne Başlıyor: Spor ortaokullarına başvuru nasıl yapılır?

Millî Eğitim Bakanlığınca, öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yeteneklerinin keşfedilmesi amacıyla 9 ilde belirlenen 9 spor lisesi bünyesinde ülkenin ilk "spor ortaokulları" yeni eğitim öğretim dönemi itibarıyla öğrenci kabul edecek.

Türkiye'de Bir İlk Olan "Spor Ortaokulları" Öğrenci Kabulüne Başlıyor: Spor ortaokullarına başvuru nasıl yapılır?

Millî Bakanlığınca, Spor Ortaokulları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu hazırlanarak bu okullara sportif yeteneğe göre öğrenci alım sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yeni eğitim öğretim döneminden itibaren altyapıları ve derslik bölümleri uygun spor liselerinde başlatılacak ilk pilot uygulama hayata geçirilecek.

Buna göre 5. sınıf düzeyinde öğrenci kabul edecek ilk spor ortaokulları Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya ve Trabzon'da açılacak.

Spor ortaokullarına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, 9-15 Eylül'de e-Okul üzerinden başvurabilecek. Komisyonların 16-18 Eylül'de oluşturulmasının ardından, "sportif yetenek değerlendirme uygulaması" 19-25 Eylül'de yapılacak, sonuçlar ise 27 Eylül'de ilan edilecek. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt ve nakil işlemleri ise 7-11 Ekim'de yapılacak.

Türkiye'de Bir İlk Olan "Spor Ortaokulları" Öğrenci Kabulüne Başlıyor: Spor ortaokullarına başvuru nasıl yapılır? - 1

İlgili ortaokulların açılacağı illerdeki işlemler, il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecek. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında 5. sınıfa başlayacak adaylar arasından her bir spor ortaokulu için 15 erkek, 15 kız öğrenci olmak üzere 30 öğrenci kabul edilecek.

Belirlenen kontenjanlarda yeterli başvuru olmaması durumunda kız veya erkek öğrenci kontenjanına bakılmaksızın başarılı olan adayların kayıtları yapılacak. Kayıtlar, ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri dikkate alınmadan adayın sportif yetenek değerlendirme uygulamasının sonucuna göre olacak.

SPOR OKULLARINA BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Spor ortaokulları için e-Okul üzerinden yapılacak başvurular, öğrencinin veli veya yasal vasisi tarafından yapılacak. Her aday, 9 ildeki okullardan sadece birine başvurabilecek. sırasında e-Okul üzerinden sportif yeteneği değerlendirme uygulama randevusu alınarak sınav giriş belgesi oluşturulacak.

SPOR ORTAOKULLARININ İSİMLERİ

Kılavuzda, bünyesinde spor ortaokulu açılacak 9 ildeki spor liselerinin isimlerine de yer verildi. Söz konusu okullar şöyle sıralandı:

"Adana Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi, Ankara Hacı Bayram Veli Spor Lisesi, Antalya Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi, Diyarbakır Spor Lisesi, Gaziantep Kamil Ocak Spor Lisesi, İstanbul Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi, İzmir Mustafa Kaya Spor Lisesi, Konya Spor Lisesi, Trabzon İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi"

Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, ÇÖZGER Raporu ve Özel Değerlendirme Kurul Raporu ile uygulamaya katılabilecek.

Sporcu öz geçmişi bulunan adaylar durumlarını, ilgili federasyonlardan ya da gençlik ve spor il/ilçe müdürlüklerinden aldıkları belgelerle ibraz edebilecek.

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