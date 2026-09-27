Türkiye'de yabancı uyruklu öğrenci sayısı 4 kat arttı. En çok hangi bölümleri seçiyorlar?

Kimi dizilerde görüp kültürü merak ediyor, kimi maliyetleri düşünerek seçiyor. Türkiye 'de üniversite okuyan yabancı öğrenci sayısı 360 bini aştı. Sayı son 10 yılda yaklaşık 4 katına çıktı.

EN ÇOK HANGİ ÜLKEDEN GELİYORLAR?

Türkiye'ye en çok Azerbaycan, Mısır, Türkmenistan, Bulgaristan ve Rusya gibi ülkelerden öğrenci geliyor.

“DOĞRUDAN 3 MİLYAR DOLARLIK KATKI SAĞLIYOR”

Uluslararası Öğrenci Danışmanlığı Direktörü Caner Ortakçı, uluslararası öğrencilerin Türkiye ekonomisine katkısının yalnızca eğitim harcamalarıyla sınırlı olmadığını belirtti. Ortakçı, öğrencilerin doğrudan yaklaşık 3 milyar dolarlık, dolaylı olarak ise bunun üzerinde bir ekonomik katkı sağladığını ifade etti.

Ortakçı, “Uluslararası öğrencilerimizin Türk ekonomisine şu anda doğrudan 3 milyar dolar, dolaylı olarak da bunun üzerinde 3 milyar dolarlık katkısı var. Yani toplamda 6 milyar doların üzerinde bir hizmet ihracatından söz ediyoruz.” dedi.

“EV KİRALIYORLAR, RESTORANA GİDİYORLAR…”

Öğrencilerin Türkiye'ye geldiklerinde yalnızca eğitim almadıklarını vurgulayan Ortakçı, “Bu öğrenciler burada dört yıl boyunca sadece üniversitelerinde eğitim görmüyor. Ev kiralıyor, restoranlara gidiyor, sağlık ve kültür turizmi hizmetlerinden yararlanıyor. Bunun yanında ailelerini ve arkadaşlarını da Türkiye’ye getiriyorlar.” diye konuştu.

Ortakçı, uluslararası öğrenci hareketliliğinin eğitim sektörünün yanı sıra sağlık turizmi, yeme-içme, konaklama ve lojistik gibi pek çok alanı da doğrudan etkilediğini söyledi.

EN ÇOK HANGİ BÖLÜMLERİ TERCİH EDİLİYORLAR?

Yabancı uyruklu öğrencilerin en çok tercih ettiği bölüm İşletme. İkinci sırada Tıp Fakültesi, üçüncü sırada Bilgisayar Mühendisliği var.