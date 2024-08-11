Türkiye’deki Fransız okullarına ilişkin yeni karar

Türkiye’deki iki Fransız okulunun durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı ve Fransız makamları arasındaki müzakerede bazı noktalarda uzlaşma sağlandı. Bu kapsamda, Charles De Gaulle ve Pierre Loti’ye anlaşma imzalanana kadar yeni Türk öğrenci kaydedilmeyecek.

Türkiye’deki Fransız okullarına ilişkin yeni karar

Milli Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, müzakerelerde Fransa’da yaşayan Türk öğrencilerin Türkçe öğrenimini de içeren kapsamlı bir eğitim işbirliği anlaşması çalışmalarına başlanmasına karar verildi.

Okullara yasal statü verilmesini öngören anlaşma karara bağlanana kadar yeni Türk veya nakil öğrenci kaydı yapılmayacak.

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Bu okullarda halihazırda gören öğrenciler eğitimlerine devam edebilecek.

Ayrıca Türk dili, Türk kültürü, Türk edebiyatı, Türk tarihi ve coğrafya dersleri de bakanlıkça görevlendirilecek Türk vatandaşı öğretmenlerce okutulabilecek.

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