Türkiye’deki Fransız okullarına ilişkin yeni karar

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, müzakerelerde Fransa’da yaşayan Türk öğrencilerin Türkçe öğrenimini de içeren kapsamlı bir eğitim işbirliği anlaşması çalışmalarına başlanmasına karar verildi.



Okullara yasal statü verilmesini öngören anlaşma karara bağlanana kadar yeni Türk öğrenci veya nakil öğrenci kaydı yapılmayacak.