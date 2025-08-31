Türkiye'den Suriye'nin eğitim sistemine destek

Türkiye, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde eğitim alanında önemli destekler sağlamaya devam ediyor.

Suriye’de ilk etapta Ibn Zaidoun Erkek Ortaokulu, Mutasım İlkokulu ve Arif Al Nkedi Erkek Ortaokulunu, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onarım ve donatım çalışmaları yapılıyor.

Okullarda fiziksel altyapının güçlendirilmesinin yanı sıra eğitim materyalleri ve donatım desteği de sağlanıyor. Protokol ile başlatılan bu çalışmalar tamamlandığında söz konusu okullarda öğrencilere daha nitelikli ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanacak.

