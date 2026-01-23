Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu. Hangi üniversiteler dünya sıralamasına girdi?

The Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması 2026'da Asya'daki üniversiteler fen, teknoloji, matematik ve mühendislik alanları (STEM) alanlarında gelişmeye devam ederken , sanat gibi diğer alanlarda da Avrupa ve Kuzey Amerika'daki rakiplerinden daha hızlı yükseliyorlar. 22 Ocak 2026 tarihli araştırmada üniversiteler 11 alanda sıralamaya tabi tutuldu;

- Sanat ve Beşeri Bilimler

- İşletme ve Ekonomi

- Bilgisayar Bilimleri

- Eğitim Bilimleri

- Mühendislik

- Hukuk

- Yaşam Bilimleri

- Tıp ve Sağlık

- Fizik Bilimleri

- Psikoloji

- Sosyal Bilimler

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ( MIT) , geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sanat ve beşeri bilimler, işletme ve ekonomi ile sosyal bilimler alanlarında zirvede yer aldı. ABD'nin diğer bölgelerinde ise Stanford Üniversitesi eğitim ve hukuk, Harvard Üniversitesi mühendislik ve yaşam bilimleri, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü ise fizik bilimleri alanlarında birinci oldu.

11 ana kategorinin üçünde de Birleşik Krallık kurumları birinci sırada yer aldı. Oxford Üniversitesi bilgisayar bilimi, tıp ve sağlık alanlarında liderliği ele geçirirken, Cambridge Üniversitesi psikoloji alanında Stanford'u geride bıraktı. Sadece Harvard, Stanford ve Cambridge, 11 kategorinin tamamında ilk 10'da yer alıyor.

Yaşam bilimleri alanında, Singapur Ulusal Üniversitesi'nin 19. sıraya yükselmesiyle birlikte, ilk kez Asya'nın en iyi 20 üniversitesi arasına üç üniversite girmiş oldu.

Asya üniversiteleri arasında, yaşam bilimlerinde yüzde 17, fizik bilimlerinde yüzde 16 ve bilgisayar bilimlerinde yüzde 19 oranında sıralama yükselişi yaşandı.

ASYA ÜNİVERSİTELERİ TIRMANIŞTA

Ancak 2026 verileri, Asya kurumlarının diğer alanlarda daha da hızlı yükseldiğini ve Kuzey Amerika ve Avrupa'dakilerden daha hızlı ilerlediğini gösteriyor.

Hiroşima Üniversitesi Yüksek Öğretim Araştırma Enstitüsü'nde görevli Profesör Futao Huang, Asya genelinde bilim alanındaki büyümenin durmadığını, ancak son on yıla kıyasla belirgin bir şekilde yavaşladığını söyledi.

Çin'de üniversitelerin yüzde 31'i sanat ve beşeri bilimler alanında, yüzde 38'i eğitim alanında ve yüzde 80'i hukuk alanında gelişme gösterdi. Benzer şekilde Güney Kore'de eğitim alanında yüzde 42, Japonya'da ise sanat ve beşeri bilimler alanında yüzde 55 artış kaydedildi.

Araştırma, öğrenciler, akademisyenler, hükümetler ve sektör uzmanlarının görüşleri alınarak, dünya çapında güvenilir bulunan en iyi üniversiteler listesi, 115 ülke ve bölgeden 2 bin 191 kurumu içeriyor. Araştırma 11 alanın her birinde üniversiteleri ayrı ayrı değerlendirme ve derecelendirmeye aldı.

TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUMU

Araştırmada genel değerlendirmede sıralamasında, en üst sıralarda Türkiye'den 5 üniversite yer edindi. Bu üniversiteler, 301. sırada Koç Üniversitesi, 351. sırada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 351. sırada, Sabancı Üniversitesi 401. sırada, Boğaziçi Üniversitesi, 501. sırada ise İstanbul Teknik Üniversitesi olarak sıralandı.

Bilkent Üniversitesi, 601, Kadir Has Üniversitesi 601. Yıldız Üniversitesi 601. sırayı paylaşırken, Abdullah Gül Üniversitesi 801. Atatürk Üniversitesi 801. Bahçeşehir Üniversitesi 801. Çankaya Üniversitesi 801. Hacettepe Üniversitesi 801. İstanbul Medipol Üniversitesi 801. Özyeğin Üniversitesi 801. sırayı paylaştı.

Mühendislik sıralamasında, Koç Üniversitesi 201. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 201. İstanbul Teknik Üniversitesi 301. Sabancı Üniversitesi 301. Bilkent Üniversitesi ise 401. oldu.

Boğaziçi Üniversitesi bu alanda 401. Düzce Üniversitesi 401. Bahçeşehir Üniversitesi 501. oldu. Bu üniversiteler aynı sıralamayı paylaştı.

Bilgisayar Bilimlerinde, İstanbul Teknik Üniversitesi 251, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 251., Bilkent Üniversitesi 401., Boğaziçi Üniversitesi 401., Fırat Üniversitesi 401. sırada yer aldı.

Sıralamanın tamamına ve diğer Türk üniversitelerinin sıralamasına buradan bakılabilir.

ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?

Araştırma sırasında, üniversitelerin, öğretim itibarı, öğretmen-öğrenci oranı, doktora/lisans oranı, akademik kadroya verilen doktora sayısı oranı ve kurumsal gelir oranı dikkate alınıyor.

Araştırmada, üniversitelerin yayınladığı çalışmaların alıntılanması gibi bir dizi gösterge ele alınıyor. Kurumun sitesinde, “ Üniversitelerin yayınladığı çalışmaların dünya çapındaki akademisyenler tarafından ortalama kaç kez alıntılandığını ölçerek alıntı etkisini inceliyoruz. Bu yıl, bibliyometrik veri sağlayıcımız Elsevier, beş yıl içinde yayınlanan 18,7 milyon dergi makalesi, makale incelemesi, konferans bildirisi, kitap ve kitap bölümüne 174,9 milyon alıntı sağladı. Veriler, Elsevier'in Scopus veritabanı tarafından indekslenen 28.700'den fazla aktif hakemli dergiyi ve 2020 ile 2024 yılları arasında indekslenen tüm yayınları içermektedir. Bu yayınlara 2020 ile 2025 yılları arasındaki altı yılda yapılan alıntılar da toplanmıştır. ” bilgisine yer verildi.