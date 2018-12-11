Son 10 yılda büyük göç nedeniyle İstanbul Avcılar’daki Leyla Bayram İlkokulu, 5 bin 300 öğrencisi ile Türkiye’nin en kalabalık ilkokulu oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2017 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre, 5 bin 300 öğrencili Leyla Bayram İlkokulu’ndaki öğrenci sayısı 66 ilçe merkezinin nüfusundan fazla. İlkokulda 1 müdür ve 4 yardımcısı görev yapıyor. Sınıflardaki ders mevcudu ise 50-52 dolayında.



Son 10 yılda resmi verilere göre 45 bin 984’den 71 bin 783’e çıkan Yeşilkent Mahallesi’nde okul sayısı aynı hızla arttırılamadı. Suriye’deki iç savaştan kaçanların Avcılar’da tercih ettiği bölgelerden olan Yeşilkent’teki Suriyeliler’in 800’e yakın çocuğu da Leyla Bayram İlkokulu’na kaydedildi.



800’Ü SURİYELİ 7 ÜLKEDEN ÖĞRENCİ VAR



Leyla Bayram İlkokulu Müdürü İsmail Mustafa Akçay, okulda aralarında 800’ü Suriyelilerin de yer aldığı 7 yabancı ülkeden gelenlerle birlikte 5 bin 300 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi. Akçay, “İkili eğitimde 5 bin 300 öğrencimiz 155 öğretmen, 41 alt sınıf, 284 kaynaştırma öğrencimiz var. Gönlümüz o kadar zengin ki, 5 bin öğrenciyi daha bu okula sığdırabiliriz” dedi.



64 KAMERA, 3 GÜVENLİK GÖREVLİSİ



İlkokul Müdürü İsmail Mustafa Akçay, okulda güvenliği sağlamak amacıyla 64 ayrı kamera bulunduğunu, kayıtların 15 gün süreyle tutulduğunu, bunun yanı sıra alarm sistemi, 3 güvenlik personelinin görev yaptığını belirtti. Akçay, okulda öğretmenler odasının yanındaki mutfakta, limonatadan, kahve makinesine, ıhlamur, çay, sıcak çikolata, salep, Türk kahvesini sürekli hazır bulundurduklarını, öğretmenlerin ev ortamı sayesinde okula daha erken gelerek, daha geç çıkmaya başladıklarını anlattı. Akçay, öğretmenlerin zamanlarını iyi değerlendirmeleri için kültürel etkinliklere büyük önem verdiklerini, her ay çeşitli alanlarda 20’den fazla süreli dergi ve 5’er popüler kitap aldıklarını vurgulayarak, “Burada çeşitli etkinliklerle öğretmenlerimizin nefes almasını sağlıyoruz. Öğretmenlerimiz kendilerini okulun bir domino parçası gibi hissediyor. Ciddi bir sinerji yakaladık” dedi.



Okul yönetimi tarafından öğretmen ve velilerin yararlanabilmesi amacıyla fitness ve pilates aletlerinin yer aldığı salonlar yer alırken, buradan öğretmen ve velilerin de yararlandığı, öğrencilerin çeşitli gösterilerine burada hazırlandığı ifade edildi.



ÖĞLE SAATLERİNDE İNSAN SELİ



Leyla Bayram İlkokulu’nda özellikle öğle saatlerinde çok büyük kalabalık oluşuyor. Sabahçı öğrencilerin dağılma, öğlencilerin ise derse girme saati olan saat 12.30 sıralarında onlara eşlik eden velileri ile birlikte okulun bahçesinde adeta insan seli oluşuyor. Öğretmenler güneşli havada öğrencileri okul bahçesinde sıraya sokarken, minikler sınıflarına girerken arkadaşlarını kaybetmemek için ellerini öndeki öğrencinin sırtına tutunarak ilerliyor. Veliler sınıfların kalabalık olmasından ve öğretmenlerin onlara yeterince zaman ayıramamasından yakınıyor. Nüfusu 70 binin üzerinde olan mahallede ilkokul sayısının yetersiz olduğu vurgulandı.



Hafta sonunda cuma gününün yağmurlu olması halinde bayrak töreni yapılması için yeterli salon bulunmadığı için öğrenciler okul koridorlarına çıkarılıyor, koridorlar da yetersiz kaldığı için öğrenciler sıralarında hoparlörlerden duydukları İstiklal Marşı'na öğretmenleri ile birlikte eşlik ederken, velileri de okulun kapısı önünde törenin bitmesini bekliyor.



İKİLİ ÖĞRETİMDE 128 DERSLİK



Okul Müdürü İsmail Mustafa Akçay, her dönemde 1 ve 2’nci sınıflar için 25’er sınıf açtıklarını bunlara alfabenin neredeyse tamamını kullanarak ‘A’dan, ‘V’ye kadar numara verdiklerini vurguladı. Akçay, “Okulda sabah ve öğleden sonra 64’er olmak üzere 128 dersliğimiz var. Komplike okul yapımız var. Okul öncesi eğitimin yanı sıra Suriyeli yetişkinlere Türkçe derslerimizi sürdürüyoruz. Çeşitli alanlarda il, ilçe derecelerimiz, birinciliklerimiz, ulusal alanda derecelerimiz var” diye konuştu.



155 ÖĞRETMEN



Leyla Bayram İlkokulu’nda görevli 155 öğretmen, sabah ve öğleden sonra görev yaptıkları için "24 Kasım ‘Öğretmenler Günü" gibi özel günlerde bir araya geldiklerinde ise öğretmenler odasında adım atacak yer kalmıyor.



“YÜK HAFİFLETİLECEK”



Avcılar Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Leyla Bayram Okulu’nda özveri ile görev yapan yönetici ve öğretmenlerin sorunsuz eğitimi sürdürdüklerini anlatırken, “Bu mahallemizde bir-iki okul yaparak bu okulumuzun yükünü azaltmayı hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda bir okulumuzun inşaatına başlanacak” dedi.



NÜFUSU 5 BİN 300’DEN AZ 66 İLÇE



Türkiye İstatistik Kurumu'nnun 2017 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre, 5 bin 300 öğrencili Leyla Bayram İlkokulu, şu 66 ilçe merkezinin nüfusundan kalabalık bulunuyor;



Oğuzlar (Çorum- 5.299), Boztepe (Kırşehir-5.237), Pınarbaşı (Kastamonu-5.236), Seben (Bolu- 5.226), Çeltikçi (Burdur-5.195), Polateli (Kilis-5.190), Kale (Malatya-5.133), Kiğı (Bingöl-5.097), Pazarlar (Kütahya-5.058), Dikmen (Sinop-5.012), Şenpazar (Kastamonu-4.995), Kemaliye (Erzincan-4.946), Saraydüzü (Sinop-4.883), Sarıyahşi (Aksaray-4.833), Akıncılar (Sivas-4.679), Mihalgazi (Eskişehir-4.610), Laçin (Çorum-4.602), Ahırlı (Konya-4.598), Aksu (Isparta-4.534), Kazımkarabekir (Karaman-4.344), Derbent (Konya-4.300), Köprübaşı (Trabzon-4.275), Tillo (Siirt-4.268), Hasanbeyli (Osmaniye-4.214), Halkapınar (Konya-4.173), Çandır (Yozgat-4.171), Korgun (Çankırı-4.034), Özvatan (Kayseri-3.992), Doğanyol (Malatya-3.981), Seydiler (Kastamonu-3.940), Abana (Kastamonu-3.931), Hanönü (Kastamonu-3.921), Akçakent (Kırşehir-3.809), Hamamözü (Amasya-3.757), Boğazkale (Çorum-3.686), Pazaryolu (Erzurum-3.662), Başyayla (Karaman-3.651), Pehlivanköy (Kırklareli-3.593), Dernekpazarı (Trabzon-3.462), Kemer (Burdur-3.300), Karakeçili (Kırıkkale-3.184), Kıbrıscık (Bolu-3.111), Ovacık (Karabük-3.080), Pülümür (Tunceli-3.065), Yenipazar (Bilecik-2.976), Nazımiye (Tunceli-2.886), Ağlı (Kastamonu-2.881), Dumlupınar (Kütahya-2.858), Gölova (Sivas-2.857), Yedisu (Bingöl-2.825), Evren (Ankara-2.753), Bozcaada (Çanakkale-2.730), Doğanşar (Sivas-2.678), İbradı (Antalya-2.646), Otlukbeli (Erzincan-2.545), Ağın (Elazığ-2.537), Kofçaz (Kırklareli-2.434), Kızılören (Afyonkarahisar- 2.363), İnhisar (Bilecik-2.254), Hemşin (Rize-2.181), Bayramören (Çankırı- 2.126), Çelebi (Kırıkkale-2.104), Yenişarbademli (Isparta-2.096), Han (Eskişehir-1.953), Yayladere (Bingöl-1.928), Yalıhüyük (Konya-1.533).