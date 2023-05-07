Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesi açıldı

"HAVACILIĞIN VECİHİLERİ BURADA YETİŞECEK"



Okulda verilecek eğitimin, bireyleri iş hayatına hazırlamak amacıyla tasarlandığını kaydeden Özer, "Mesleki eğitimde yeni hedefimiz havacılık ve uzay. Savunma sanayi alanında sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının ve yeni Vecihilerin yetişeceği uzay ve havacılık teknolojisi alanında açılacak bu lisemiz, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu oldukça önemlidir. Bundan böyle havacılığın Vecihileri Elmadağ'da yetişecek inşallah. Savunma sanayimizin geleceği artık bu okulda yetişecek gençlerimize emanet. Hayali havacılık ve uzay olan öğrencilerimizi ve velilerimizi okulumuzu ziyaret etmeleri için bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



"ROKETSAN FABRİKASINA 5 KİLOMETRE MESAFEDE"



Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Türkiye'nin havacılık ve uzay alanındaki ilk meslek lisesi görüntülendi.

Okulda, ayın yüzeyi şeklinde tasarlanmış fanus alanı, gezegenlerden oluşan dekorasyonu, uzay temalı duvarları, uçak kaldırma simülasyonu yer alıyor. Sınıflardaki tahtaların üzerinde ise Ulu Önder Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözü yazılı.



Ankara Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin müdürü Samet Bilecan, burada eğitim alacak öğrencilerin, ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ gibi yerlerde iş imkanı bulacağını belirterek, "SSB ile iş birliği doğrultusunda okul, ROKETSAN fabrikasına 5 kilometre mesafede. Usta öğreticilerimiz ROKETSAN fabrikasından gelerek eğitimimize destek olacak. Çocuklarımıza o alanda eğitim verecekler. Tamamen üniversiteye yönelik çalışmalar devam edecek. Öğrencilerimizin mühendislikte; yani alanlarında başarılı bir öğrenci olarak yetişmesini sağlayacak. Öğrencilerin ASELSAN'a, ROKETSAN'a mühendis olarak girmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

