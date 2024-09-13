Türkiye'nin ilk "mesleki ortaokulları"nın eğitim vereceği iller belli oldu

Türkiye'nin ilk "mesleki ortaokulları"nın eğitim vereceği iller belli oldu. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesinde bu yıl eğitim vermeye başlayacak, Türkiye'nin ilk "mesleki ortaokulları" 4 ilde açılacak. İşte "mesleki ortaokulları"nın eğitim vereceği iller ve okulların isimleri...

Türkiye'nin ilk "mesleki ortaokulları"nın eğitim vereceği iller belli oldu

Milli Bakanlığı mesleki eğitime yönelik "Beceri Geliştirme Programı" adıyla bu yaz tatilinde "zanaat atölyeleri" olarak adlandırılan kurslarla meslek liselerinin kapılarını, ilk kez ortaokul kademesindeki öğrenciler için açık tuttu.

Ortaokul 7. sınıftan itibaren öğrencilerin meslek liselerinde ücretsiz katıldığı "zanaat atölyeleri", 18 ilde 271 okulda 129 modüller kurs programı kapsamındaki eğitimlerle başladı.

Bu sürece katkı sağlamak amacıyla Türkiye'de ilk defa ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin kabul edileceği mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesindeki "mesleki ortaokullar" Bursa, Sivas, Konya ve Burdur'da açılacak.

"Mesleki ortaokullar" uygulamasıyla ortaokul dönemindeki öğrencilerin mesleki eğitime ilişkin farkındalığının oluşması, öğrenci ve velilerinin ortaokul sonrası eğitim planlamaları sürecinde meslekler hakkında daha sağlıklı bilgilere ulaşması amaçlanıyor.

Bu ortaokullarda eğitim alacak öğrencilerin beceri ve yeteneklerinin daha erken yaşlarda keşfedilip yetenekleri doğrultusunda uygun eğitim sürecinin planlanması hedefleniyor.

Türkiye'nin ilk "mesleki ortaokulları"nın eğitim vereceği iller belli oldu - 1

MESLEKİ ORTAOKUL İSİMLERİ

Bursa, Sivas, Konya ve Burdur'da vermeye başlayacak "mesleki ortaokullar" şöyle:

Bursa'da Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu

Sivas'ta Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu

Konya'da Gazi Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Gazi Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu
Burdur'da Emekevler Şehit Rıza Çevik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Emekevler Şehit Rıza Çevik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu.

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