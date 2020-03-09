Türkiye'nin ilk otizmli akademisyen adayı

"Yağmur Adam" filmindeki Raymond karakterinin üstün hafızasına benzer şekilde, müzik alanında "savant sendromlu" olduğu 10 yaşındayken belgelenen Buğra, "müziğin dahi çocuğu" olarak otoritelerin takdirini topladı.



İletişimde doğuştan gelen güçlükler yaşamasına rağmen müzikte "dahi" derecede başarıya sahip Buğra, kayıtlı olduğu Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesindeki yüksek lisans eğitimini Erasmus kapsamında İtalya'da devam ettiriyor, aynı zamanda bitirme tezi yazıyor.



Sözleşmeli öğretim görevlisi kadrosunda eşlik piyano eğitmenliği yapan Buğra, doktora ve akademik kariyer hayalinin önündeki tek engel olarak gördüğü YDS ve YÖKDİL sınavları yerine özel yetenek sınavı düzenlenmesini talep etti.



Buğra Çankır'ın babası Kemal Çankır, Buğra'ya otizm teşhisinin 3 yaşında konulduğunu, savant sendromunun da 10 yaşında belgelendiğini söylüyor, oğlundan bahsederken.

Çankır bu durumu "Her otizmlinin bir 'Yağmur Adam-savant' olmadığını öğrenecek ve onu yenmek için sonu olmayan bir savaşa girecektim elbette. Ne var ki otizmli olduğunu ilk duyduğumda doğrudan savant olarak düşündüğüm Buğra'nın gerçekten bir savant olduğu 7 yıl sonra anlaşılacaktı" sözleriyle anlattı.



Buğra'nın otizmli ve ağır iletişim sorunları olması nedeniyle çocukluğunda konservatuvarlardan olumsuz yanıt aldıklarını aktaran Çankır, bu nedenle özel öğretmenlerle İngiliz Kraliyet Akademisi'nin müfredatını takip eden oğlunun, 15 yıllık programı 6 yılda tamamladığını söyledi.



YÖK, BUĞRA SAYESİNDE ÖZEL YETENEK SINAVI DÜZENLEMESİ YAPTI



Kemal Çankır, üniversiteye girişte bazı engel gruplarına barajın kaldırılarak özel yetenek sınavı yapılmasına imkan veren 2012 tarihli Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararının Buğra'nın özel durumunun ardından alındığını ve o yıl "YÖK, Buğra Çankır sayesinde sistemdeki eksikliği gördü" başlıklı haberler yapıldığını anlattı.



İlgili düzenleme daha yürürlüğe girmeden Buğra'nın sürpriz şekilde barajı geçerek özel yetenek sınavına girmeye hak kazandığını dile getiren Çankır, sınavı birincilikle kazanan Buğra'nın 2016'da konservatuvardan dereceyle mezun olduğunu ifade etti.



Buğra'nın Afyon Kocatepe Üniversitesinde yüksek lisans eğitimine devam ederken bir yandan da piyano eşlik eğitmeni olarak çalışmaya başladığını anlatan Çankır, "Konservatuvarda, Buğra ile birlikte eşlik dersleri verimli şekilde işlenmeye başladı. Bu derslerin hem Buğra'ya hem de öğrencilere çok büyük katkısı oldu. Orada da Buğra, iyi piyano çalmasının ötesinde eşlik ettiği öğrenciyi takip ederek senkronize çalma konularında üstün başarı ortaya koydu." diye konuştu.



Çankır, Buğra'nın Afyon Kocatepe Üniversitesinin bir öğrencisi olarak İtalya Floransa'da Luigi Cherubini Konservatuvarı'nda stajyer piyano eşlikçisi olarak çalışmalarını sürdürdüğünü, müziğe yetenekli otizmlilerin ailelerinin sorunlarının belirlenmesi üzerine başladığı tezini bu yıl tamamlamayı hedeflediğini kaydetti.

"KONU MÜZİK OLDUĞUNDA ENGELİ ORTADAN KALKIYOR"



Kemal Çankır, Buğra'nın müzik yolculuğunun yüksek lisansın ardından sonlanmasını istemediğini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:



"İletişim engeli olmasına rağmen konu müzik olduğunda Buğra için engel ortadan kalkıyor. Buğra'nın müzik yolculuğuna devam edebilmesi için bir adım sonrası doktora programı. Afyon Kocatepe Üniversitesindeki hocaları da onun doktora yapmasını destekliyor. Buğra, Türkiye'de doktora yapan otizmli ilk akademisyeni olabilecek kapasitesi olduğunu gösterdi. Ancak mevzuatta birtakım engeller var. Doktora programına başvuru için ön koşul olarak ALES şartı aranmamakla birlikte YDS veya YÖKDİL'den 55 puan gerekiyor. Buğra'da olduğu gibi otizm ve diğer bazı engel gruplarında özel öğrenme ve iletişim güçlüğü doğuştan gelen tıbbi bir engeldir. Bu nedenle ana dilini bile tam öğrenemeyen Buğra için İngilizcede başarı göstermesi tıbben imkansız. Biz ailesi olarak bir ömür sarfettik bu noktaya geldik, ancak o bir ömrü daha olsa İngilizceyi geçemez. Bunun için doktor raporu bile alınabilir.



Türk eğitim sisteminde, hiçbir otizmlinin doktora kapısına gelebileceğinin hesap edilmediğini düşünüyorum. Dolayısıyla da özel yetenekli engelliler için ALES, YDS ve YÖKDİL sınavlarının yeniden dizayn edilmesine ihtiyaç var. En azından bazı özel öğrenme güçlüğü çeken engel grupları için bu koşullar kaldırılacak olursa Buğra sanatta yeterlilik yapabilir. Çünkü sanatını çok iyi icra eden Buğra tescili bir üstün yetenekli."

Özelleştirilmiş eğitim almayan üstün zekalı çocuklar köreliyor