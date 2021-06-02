Türkiye’nin projesi, ABD’de düzenlenen “Geleceğin En İyi Dijital İnovasyonu Ödülü” yarışmasında finale kaldı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, özgün eğitim platformu “Doğa’m Evimde” ile dünya çapında 120’den fazla başvuru alınan “2021 En İyi Geleceğin Dijital İnovasyon Ödülü” yarışmasında 23 finalistten biri oldu. Doğa’m Evimde platformu, geçtiğimiz günlerde aldığı CIO Ödülleri ve IDC Türkiye Ödülü başarısını taçlandırmıştı.



BU GURUR TÜRKİYE’NİN, BÜTÜN EĞİTİM SEKTÖRÜNÜN



İTÜ ETA Vakfı Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, IDC Küresel ödüllerindeki finalistliği gururla değerlendirdi. Özeren, “yaklaşık bir buçuk yıldır, yaşam koşullarımızı, ticareti, eğitimi, turizmi pandemi belirliyor. Bütün insanlığın aldığı en önemli ders, bu süreçte karşımızda duruyor: Bilim ve teknolojik gelişimin önemi! Bu alanda, ihtiyaçlar zorunluluğa dönüştü. Amerika, Avrupanın dev ülkeleri, deyim yerindeyse sınıfta kaldı. Türkiye, gerek altyapı gerekse içerik dönüşümünde, en gelişmiş görünen ülkelerden önde olduğunu gösterdi.

Biz, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji olarak, bunu bir adım daha öteye taşıdık. Tamamlayıcı eğitim unsurlarımız ile hem uzaktan, hem hibrit eğitim süreçlerini yüksek verimlilik ile gerçekleştirdik. Doğa’m Evimde platformu, e-doğa /m-doğa uygularımız ile fark yarattık. Kurumumuzda CIO görevini dirayetle yürüten Hakan İnanır ve ekibini ayrıca kutlamak isterim. Eğitimdeki öncü anlayışımız, ödüllerle tescillendi. Küresel ölçekte verilen değeri görmek de guru verici. Ama bu gurur sadece bizim değil, tüm eğitim sektörümüzün gururudur” dedi.



ÖDÜL AÇIKLAMASI 14 HAZİRAN’DA



IDC “2021 En İyi Geleceğin Dijital İnovasyon Ödülü” sahipleri 14 Haziran’da açıklanacak.



Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yarışma, küresel ölçekte gerçekleşiyor.

Katılımcılar, 2 özel ödül ve 5 kategoride yarışıyor. Kazananlar 14 Haziran'da açıklanacak.



Kazanan kuruluşlar, Ağustos 2021'de yapılması planlanan Sanal-Dijital Yeniliklerin Geleceği Zirvesi'ne de davet edilecek.