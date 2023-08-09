Türkiye'ye yabancı öğrenci akını: Karabük Üniversitesi ilk sırada

Türkiye'de 300 binden fazla yabancı öğrenci okuyor. Dünyada kendi ülkesi dışında eğitim gören öğrenci sayısı 6 milyon. En fazla öğrenciyi 1 milyon ile Amerika Birleşik Devletleri ağırlıyor.



Türkiye de son yıllarda önemli bir atılım gerçekleştirdi. 20 yıl önce 18 bin olan öğrenci sayısı yüzbinlere çıktı.



Yabancı öğrenci sayısının 300 ninleri geçtiğini belirten DEİK Eğitim İş Konseyi Başkanı İrfan Gündüz, "Şu anda 183 ülkemizde üniversite öğrenimi gören 325 bin öğrencimiz var. En fazla Türk dünyasından en fazla Ortadoğu'dan İslam dünyasından çok tercih ederek gelenler var Afrika'dan çok gelenler var." dedi.



Türkiye'ye en fazla yabancı öğrencinin geldiği şehir İstanbul. Onu Antalya takip ediyor. Üniversite olarak bakıldığında ise Karabük Üniversitesi ilk sırada.



Ülke ekonomisine getirisinin arttığını belirten Gündüz, "Çok önemli bir girdidir ekonomimize bu. Senede 40 bin dolar hesaplasanız ki bu 50 bin dolara çıkar. Neredeyse yıllık 2 milyar dolarlık bir girdimiz var bu güzel bir şeydir. Burada Türkçe öğrenerek giden öğrenciler gittikleri ülkelerde bizim lobimiz oluyor." açıklamasında bulundu.



Dünyada enflasyon yüksek. Bu da Amerika ve Avrupa'da eğitim maliyetini artırdı.



Uzmanlara göre, hem pandemideki sağlık sistemi performansı, hem de TL'deki değer kaybı yabancılar için Türkiye'yi daha cazip hale getirdi.





