Türkmenistan ile yükseköğretimde ortak diploma programları açılacak

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'un 26 Ekim'deki Türkiye ziyaretinde YÖK Başkanı Erol Özvar ve Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nurmuhammet Amannepesov, Beştepe'de bir araya geldi.



Görüşmede, yükseköğretim ve bilimsel araştırma alanlarında iş birliği yapılması amacıyla mutabakat zaptı imzalandı. Bu kapsamda, iki ülkenin üniversiteleri arasında akademik ve bilimsel alanlarda iş birliklerinin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.



Belirli programlarda öğrenci, öğretim görevlisi ve araştırmacıların eğitim ve staj hareketliliğinin, kısa süreli araştırma programlarına katılımlarının desteklenmesi ve eğitim materyalleri değişimi, ortak çalıştaylar, konferanslar, seminerler ve karşılıklı üniversite ziyaretlerinin planlanmasında da mutabakat sağlandı.



YÜKSEKÖĞRETİM ORTAK DAİMİ KOMİTESİ KURULACAK



Türkiye ve Türkmenistan'ın yükseköğretim kurumları arasında akademik ve bilimsel alanlardaki değişimler hayata geçirilecek, iki ülke üniversiteleri arasında dijital eğitim ve araştırma geliştirme alanlarında iş birliği mümkün hale gelecek ve ortak diploma programları açılacak. Taraflar mevzuatları çerçevesinde birbirlerinin yükseköğretim kurumlarına lisans ve lisansüstü düzeylerde öğrenci gönderebilecek. Derece ve diplomaların tanınmasına yönelik işlemlerde gerekli çalışmalar yapılacak. İş birliği planlarının birlikte geliştirilmesi, çalışmaların uygulanması ve değerlendirilmesi amacıyla da Yükseköğretim Ortak Daimi Komitesi kurulacak.



Öte yandan; Türkmenistan uyruklu öğrenciler, Türkiye'de ön lisans programlarında en çok ilk ve acil yardım, bankacılık ve sigortacılık, muhasebe ve sergi uygulamalarını tercih ediyor.

Lisans programlarında tarih, hemşirelik ve sınıf öğretmenliği, yüksek lisansta tarih, doktorada ise uluslararası ilişkiler ve tarih öne çıkıyor. İmzalanan mutabakat zaptıyla tercih edilen bölüm sayısının da çeşitlenmesi bekleniyor.