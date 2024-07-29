TUS 1. dönem ek tercih sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM TUS/1 tercih sonucu sorgulama)

2024 TUS 1. dönem ek tercih sonuçları merakla bekleniyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında sonuçlar erişime açıldı. İşte ayrıntılar.
TUS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
11 - 17 Temmuz 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
TUS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 29 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
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