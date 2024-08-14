TUS/1 tercihleri başladı: Uzmanlık dalı değişikliği tercihleri nasıl yapılır? (2024 TUS tercih kılavuzu)

2024-TUS 1. Dönem: Uzmanlık Dalı Değişikliği İçin Tercih dönemi, ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile birlikte başladı. Peki, 2024 TUS tercihleri nasıl yapılır?



TUS/1 TERCİHLERİ BAŞLADI



Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 10. fıkrası doğrultusunda 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.



Adaylar, 2024-TUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği İçin Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek.



TUS TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN



TUS/1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN



2024 TUS TERCİH TARİHLERİ



Adaylar tercihlerini 14-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapabilecek.



Tercih işlemleri 14 Ağustos 2024 tarihinde saat 15.15’te başlayacak ve 18 Ağustos 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.