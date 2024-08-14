TUS/1 tercihleri başladı: Uzmanlık dalı değişikliği tercihleri nasıl yapılır? (2024 TUS tercih kılavuzu)

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/1) uzmanlık dalı değişikliği için tercih işlemleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınacak olan TUS tercihleri, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak. Peki, TUS tercihleri nasıl yapılır?

TUS/1 tercihleri başladı: Uzmanlık dalı değişikliği tercihleri nasıl yapılır? (2024 TUS tercih kılavuzu)

2024- 1. Dönem: Uzmanlık Dalı Değişikliği İçin dönemi, tarafından yapılan duyuru ile birlikte başladı. Peki, 2024 TUS tercihleri nasıl yapılır?

TUS/1 TERCİHLERİ BAŞLADI

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 10. fıkrası doğrultusunda 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

Adaylar, 2024-TUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği İçin Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek.

TUS TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

TUS/1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2024 TUS TERCİH TARİHLERİ

Adaylar tercihlerini 14-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapabilecek.

Tercih işlemleri 14 Ağustos 2024 tarihinde saat 15.15’te başlayacak ve 18 Ağustos 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

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