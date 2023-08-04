TUS/2 başvuruları başladı: 2023 TUS başvuruları nasıl yapılır?

2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS) başvuruları başladı. Sınava katılım sağlayacak adaylar başvuruların nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, 2023 TUS başvuruları nasıl yapılır?
TUS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Sınavlara başvurular, 4-14 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 4 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.
2023 TUS/2 NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında TUS sınav tarihi belli oldu.
Buna göre; TUS sınavı 24 Eylül 2023 tarihinde saat 10.15'te başlayacak.
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