TUS/2 başvuruları başladı: 2023 TUS başvuruları nasıl yapılır?

2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS) başvuruları başladı. Sınava katılım sağlayacak adaylar başvuruların nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, 2023 TUS başvuruları nasıl yapılır?



TUS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



Sınavlara başvurular, 4-14 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.



Adaylar, başvurularını 4 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

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