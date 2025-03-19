TUS 2. dönem alan dalı değişikliği tercihleri başladı: TUS/2 tercihleri nasıl yapılır?

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 10. fıkrası doğrultusunda 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.



Adaylar, 2024-TUS 2. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği için tercih Kılavuzu’na erişebilecek.



Adaylar tercihlerini 19-23 Mart 2025 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri 19 Mart 2025 tarihinde saat 15.30’da başlayacak ve 23 Mart 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.