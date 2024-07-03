TUS 2.dönem başvuruları başladı 2024: TUS 2.dönem başvurusu nasıl yapılır?

2024-TUS 2. Dönem ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Başvuruları başladı. Yayımlanan kılavuza göre, sınavlara başvurular, 3-10 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak. Peki, TUS 2.dönem başvurusu nasıl yapılır?

TUS 2.dönem başvuruları başladı 2024: TUS 2.dönem başvurusu nasıl yapılır?

, 2024- 2. Dönem ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem başvurularının başladığını duyurdu. Adaylar, TUS 2. Dönem ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvurularını 3 Temmuz 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekler.

TUS 2.dönem başvuruları başladı 2024: TUS 2.dönem başvurusu nasıl yapılır? - 1

'den yapılan açıklamada; "2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024- 2. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem), 18 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacaktır.

Sınavlara başvurular, 3-10 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 3 Temmuz 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-TUS 2. Dönem Kılavuzu ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuzlar’a aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Sınavlara başvuracak adayların ilgili Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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