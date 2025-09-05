TUS 2. dönem sonuç tarihi: 2025 TUS 2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 TUS 2 sınav sonuçları için heyecan dolu bekleyiş başladı. ÖSYM tarafından 17 Ağustos'ta tamamlanan TUS sınavının ardından gözler artık sonuç tarihine çevrildi. Her yıl 2 kez düzenlenen TUS sınavıyla birlikte doktor adayları uzmanlık eğitimini tamamlayabiliyor. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?



2025 TUS 2. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM, her yıl düzenli olarak yayımladığı sınav takviminde TUS sınav sonuç tarihlerini duyurdu.



025 TUS 2. dönem sınavı eylül ayında gerçekleştirilirken, sonuçların ise ekim ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM’nin resmi internet sitesi osym.gov.tr üzerinden duyurulacak olan sonuçlar, adayların T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile erişime açılacak.



TUS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar, ÖSYM’nin “Sonuç Açıklama Sistemi” (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden TUS 2. dönem sonuçlarını öğrenebilecek. Açıklanan sonuç belgesinde adayların Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) netleri, doğru-yanlış sayıları ve yerleştirme puanları yer alacak.



TUS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN



Sonuçların duyurulmasının ardından uzmanlık eğitimi almak isteyen adaylar için tercih dönemi başlayacak.



Adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan kılavuz doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Ardından yerleştirme sonuçları ilan edilecek ve kazanan adaylar eğitim alacakları üniversite veya eğitim araştırma hastanelerine kayıt yaptırabilecek.