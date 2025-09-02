TUS 2. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınav Sonuçları için tarih belli oldu
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS) ardından sonuç tarihi gündeme geldi. ÖSYM yayımladığı takvimle TUS - STS tıp sonuçları için tarih verdi. Yayımlanan takvime göre, TUS - STS tıp sonuçları eylül ayında ilan edilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 17 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşen TUS 2. Dönem ve STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavlarının sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Başvuruları 2-9 Temmuz 2025 tarihlerinde alınan TUS - STS 2. dönem tıp sonuçları 12 Eylül 2025 tarihinde ilan edilecek.
. ÖSYM, sınav sonrası Temel Soru Kitapçıkları ile cevap anahtarlarının %10'unu, 17 Ağustos 2025 saat 18.45 itibarıyla adayların erişimine açmıştı.
TUS - STS 2. DÖNEM TIP SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Bu dönemde sınav takvimi ve işlemler, ÖSYM’nin yayınladığı açıklamalar ve elektronik sistemler aracılığıyla adaylara düzenli biçimde iletildi. Adaylar sonuçlara, 12 Eylül 2025 tarihinden itibaren ÖSYM'nin resmi Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden; T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişim sağlayabilecekler.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar 100 üzerinden puanlara dönüştürülerek adayların ilgili aşama için STS puanları olacaktır. Tıp Doktorluğu alanından sınavın 1. Aşamasına giren adaylara STS 1. Aşama Puanı, 2. Aşamasına giren adaylara STS 2. Aşama Puanı hesaplanacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
