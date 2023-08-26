TUS/2 ne zaman? 2023 ÖSYM TUS takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) için geri sayım başladı. TUS başvurularını tamamlayan adaylar, şimdi sınav tarihini öğrenmek istiyor. Peki, TUS ne zaman yapılacak?

TUS/2 ne zaman? 2023 ÖSYM TUS takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince () Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı () 2. dönem sınavı için kısa bir zaman kaldı. İşte, 2023 ÖSYM TUS takvimi...

2023 TUS/2 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında TUS sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; TUS sınavı 24 Eylül 2023 tarihinde saat 10.15'te başlayacak.

TUS NEDİR?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır.

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