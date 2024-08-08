TUS/2 sınav giriş yerleri açıklandı (2024 ÖSYM TUS/2 sınav yerleri sorgulama)

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS/2) sınav giriş yerleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Bu yıl ikinci kez yapılacak olan TUS sınavı öncesinde, adaylar sınavın net tarihini ve hangi okullarda sınava gireceklerini merak ediliyor. Peki, TUS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? 2024 TUS/2 sınavı ne zaman yapılacak?

TUS/2 sınav giriş yerleri açıklandı (2024 ÖSYM TUS/2 sınav yerleri sorgulama)

2024 /2 sınav giriş yerlerinin belli olmasıyla birlikte, sınavlara katılım sağlayacak onlar on binlerce kişi 'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranına girmeye başladı. Sınav giriş yerlerini öğrenecek olan öğrenciler, gözlerini TUS/2 sınav tarihine çevirdi. İşte TUS/2 sınav giriş yerleri sorgulama.

TUS/2 SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

18 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

TUS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 8 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

TUS/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

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