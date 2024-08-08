TUS/2 sınav giriş yerleri açıklandı (2024 ÖSYM TUS/2 sınav yerleri sorgulama)

2024 TUS/2 sınav giriş yerlerinin belli olmasıyla birlikte, sınavlara katılım sağlayacak onlar on binlerce kişi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranına girmeye başladı. Sınav giriş yerlerini öğrenecek olan öğrenciler, gözlerini TUS/2 sınav tarihine çevirdi. İşte TUS/2 sınav giriş yerleri sorgulama.

TUS/2 SINAV YERLERİ AÇIKLANDI



18 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.



TUS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 8 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.



TUS/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

