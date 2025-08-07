TUS/2 sınav giriş yerleri sorgulama 2025: ÖSYM TUS/2 sınav yerleri açıklandı

17 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.



TUS/2 SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?



Adaylar,sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni,7 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

TUS/2 SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYIN