TUS/2 sınav giriş yerleri sorgulama 2025: ÖSYM TUS/2 sınav yerleri açıklandı
Tıpta Uzmanlık Sınavı (2025-TUS/2) sınav giriş yerleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Bu yıl ikinci kez yapılacak olan TUS sınavı öncesinde, adaylar sınavın net tarihini ve hangi okullarda sınava gireceklerini merak ediliyor. Doktor olabilme hayaliyle TUS/2 sınavına girecek olan adaylar için TUS/2 sınav yerleri açıklandı. Peki, TUS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? 2025 TUS/2 sınavı ne zaman yapılacak?
17 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
TUS/2 SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?
Adaylar,sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni,7 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
