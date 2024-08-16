TUS/2 sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM TUS takvimi)

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem sınavları için tarih araştırmaları başladı. ÖSYM tarafından bu hafta sonu yapılacak olan TUS sınavı öncesinde, sınava katılım sağlayacak olan adaylar, sınavın saat kaçta başlayacağını ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, 2024 TUS/2 sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru?

TUS/2 sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM TUS takvimi)

2024 2. dönem sınavları için tarih ve saat bilgileri sorgulanmaya başladı. Tıp mezunu binlerce kişinin doktor olabilmek için girecekleri TUS sınavı hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, 2024 TUS/2 sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? kaç dakika, kaç soru?

TUS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanlığınca, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 2. dönem sınavları 18 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sınav saat 10.15'te başlayacak.

SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024-TUS 2. dönem 14 ilde uygulanacak.

İki sınav şeklinde yapılacak 2024-TUS 2. dönemin Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak.

Sınav 100 sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak.

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