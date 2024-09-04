TUS/2 sonuçları 2024: TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 TUS/2 sonuçları için bekleyiş sürüyor. 18 Ağustos tarihinde yapılan TUS sınavının ardından, sınava katılım sağlayan adaylar gözlerini sonuç tarihlerine çevirdi. İşte ayrıntılar.
2024 TUS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşen yılın ikinci TUS sınavının sonuçları merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında TUS/2 sonuçları için tarih açıklandı.
Buna göre; TUS 2. dönem sınav sonuçları 12 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.
TUS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.
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