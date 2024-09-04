TUS/2 sonuçları 2024: TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 TUS/2 sonuçları için bekleyiş sürüyor. 18 Ağustos tarihinde yapılan TUS sınavının ardından, sınava katılım sağlayan adaylar gözlerini sonuç tarihlerine çevirdi. İşte ayrıntılar.



2024 TUS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşen yılın ikinci TUS sınavının sonuçları merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında TUS/2 sonuçları için tarih açıklandı.



Buna göre; TUS 2. dönem sınav sonuçları 12 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

