TUS/2 sonuçları 2024: TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/2) sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, bu yılın ikinci TUS sınavı sonuçları için tarih belli oldu. Peki, TUS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS/2 sonuçları 2024: TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 /2 sonuçları için bekleyiş sürüyor. 18 Ağustos tarihinde yapılan TUS sınavının ardından, sınava katılım sağlayan adaylar gözlerini sonuç tarihlerine çevirdi. İşte ayrıntılar.

2024 TUS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşen yılın ikinci TUS sınavının sonuçları merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 takvimi sonrasında TUS/2 sonuçları için tarih açıklandı.

Buna göre; TUS 2. dönem 12 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

TUS/2 sonuçları 2024: TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

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