TUS/2 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 ÖSYM TUS sonuçları sorgulama)

2023 TUS 2. dönem sınav sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 24 Eylül tarihinde TUS sınavına giren ve Türkiye'de doktorluk hizmetini yerine getirmek isteyen adaylar, sonuçlar için geri sayıma başladı. Peki, TUS/2 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?



TUS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), organize edilen 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem sonuçları için tarih belli oldu.



Buna göre; TUS sonuçları 19 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00'da açıklanacak.



TUS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



TUS 2. dönem sınav sonuçları 19 Ekim 2023 tarihinde ÖSYM üzerinden erişime açılacak.



TUS sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sonuçlara erişim sağlayacak. TUS/2 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN