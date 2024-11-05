TUS/2 tercih sonuçları açıklandı (2024 TUS 2. Dönem tercih sonuçları sorgulama ekranı)

2024 TUS 2. dönem tercih sonuçları, sınavdan aldıkları puana göre tercih işleminde bulunan birçok aday tarafından merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. İşte ayrıntılar...



TUS/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI



ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlandı.



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 05 Kasım 2024 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tradresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.



TUS/2 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

