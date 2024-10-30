TUS/2 tercih sonuçları tarihi: 2024 TUS 2. dönem tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 TUS/2 tercih sonuçları, tercih işlemlerinin 31 Ekim'de sona erecek olması nedeniyle merak edilmeye başladı. Doktor olabilme hayali kuran adaylar, sınavdan aldıkları puanlara göre tercihlerini tamamladı. Peki, 2024 TUS 2. dönem tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?



TUS/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



TUS/2 tercih sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak.



31 Ekim'de sona erecek olan TUS/2 tercihlerinin ardından sonuçların kasım ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

