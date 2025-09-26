TUS/2 tercihleri 2025: TUS 2. dönem tercihleri ne zaman başlayacak?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/2) tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte tercih işlemleri başlayacak. Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık alabilmek için katılım sağladıkları Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) her yıl iki kez gerçekleştiriliyor. 2025 yılı için ikinci dönem sınavının tamamlanmasının ardından gözler, TUS/2 tercih tarihlerine çevrildi. Peki TUS 2. dönem tercihleri ne zaman başlayacak?
2025 TUS 2. dönem tercihleri için geri sayım başladı. Adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak resmi tarihler doğrultusunda tercih işlemlerini yapacak. Peki, 2025 TUS 2. dönem tercihleri ne zaman başlayacak?
TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
TUS 2. dönem tercih tarihleri için gözler ÖSYM'den yapılacak TUS duyurusuna çevrildi.
Geçmiş yıllara bakıldığında TUS/2 tercih kılavuzu sınav sonuçlarının ilan edilmesinden kısa süre sonra erişime açılıyor. TUS sonuçlarının 12 Eylül'de açıklanması nedeniyle tercih işlemlerinin ekim ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor.
TUS 2 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.