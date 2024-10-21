Tus/2 tercihleri başladı (Tus tercihi nasıl yapılır?)

Tus/2 tercih duyurusu ÖSYM tarafından yapıldı. Adaylar, tercihlerini 21 Ekim 2024 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek.



Ösymden yapılan açıklamada; ”2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, tercihlerini 21 Ekim 2024 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 31 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Yerleştirme işleminde, 2024-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2024-TUS 2. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.