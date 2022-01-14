TUS 2022 başvuruları başladı (TUS başvuru kılavuzu yayımlandı)

Haberler 14.01.2022 - 16:24
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için başvurular bugün itibariyle başladı.
TUS NE ZAMAN?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.
TUS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sınava başvurular, 14 Ocak – 24 Ocak tarihleri arasında yapılacak.
TUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, TUS başvurularını elektronik ortamdan, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
TUS 2022 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
TEMEL TIP BİLİMLERİ : 310,00 TL
KLİNİK TIP BİLİMLERİ : 310,00 TL
Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecektir.
TUS BAŞVURU KILAVUZU
TUS BAŞVURU EKRANI