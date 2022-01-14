TUS 2022 başvuruları başladı (TUS başvuru kılavuzu yayımlandı)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için başvurular bugün itibariyle başladı.



TUS NE ZAMAN?



Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.



TUS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Sınava başvurular, 14 Ocak – 24 Ocak tarihleri arasında yapılacak.



TUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Adaylar, TUS başvurularını elektronik ortamdan, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.



TUS 2022 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



TEMEL TIP BİLİMLERİ : 310,00 TL



KLİNİK TIP BİLİMLERİ : 310,00 TL



Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecektir.



TUS BAŞVURU KILAVUZU



TUS BAŞVURU EKRANI

