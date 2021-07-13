TUS başvuruları başladı (TUS başvuru ücreti ne kadar?)

Tıpta Uzmanlık Sınavı ile kariyerlerini bir alanda devam ettirmek isteyen doktorlar için TUS başvuruları 13 Temmuz (bugün) itibariyle başladı.

TUS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

TUS 2. Dönem başvuruları, 13-29 Temmuz tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfasından veya ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek.

Sınavın başvuru kılavuzu 13 Temmuz tarihinde yayımlandı. Başvurular 29 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Sınav sonuçları ise 30 Eylül tarihinde açıklanacak.

TUS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

05 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan TUS sınavı için başvuru ücreti 250 TL olarak belirlendi.

ÖSYM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Kıymetli hekimlerimiz,

2021-TUS 2. Dönem başvuruları bugün başlıyor. Başvurularınızı 13-29 Temmuz tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Şimdiden hekimlerimize başarılar dilerim" açıklamasında bulundu.