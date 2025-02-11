TUS başvuruları ne zaman bitecek? 2025 TUS/1 başvuru takvimi

Bu yılın ilk TUS oturumuna ilişkin bilgiler, 2025-TUS 1. Dönem Kılavuzu ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Kılavuzu’nda yer alıyor. İşte, 2025 TUS/1 başvuru takvimi...



TUS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?



Sınavlara başvurular, 4-12 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak.



TUS SINAV TARİHİ



2025 TUS 1. dönem sınavı, 23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak.



Sınav sonuçları ise 18 Nisan 2025 tarihinde ilan edilecek.

