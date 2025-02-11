TUS başvuruları ne zaman bitecek? 2025 TUS/1 başvuru takvimi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 23 Mart'ta gerçekleştirilecek 2025-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2025-TUS 1. Dönem) başvuruları için artık son günler. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabiliyor. Peki, TUS başvuruları ne zaman bitecek?
Bu yılın ilk TUS oturumuna ilişkin bilgiler, 2025-TUS 1. Dönem Kılavuzu ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Kılavuzu’nda yer alıyor. İşte, 2025 TUS/1 başvuru takvimi...
TUS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?
Sınavlara başvurular, 4-12 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak.
TUS SINAV TARİHİ
2025 TUS 1. dönem sınavı, 23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak.
Sınav sonuçları ise 18 Nisan 2025 tarihinde ilan edilecek.
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