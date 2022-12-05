TUS ek tercihler 2022: TUS ek tercih nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? (ÖSYM TUS 2. dönem tercihleri)

ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında 2022-TUS 2. Dönem ek tercih işlemleri başladı. Peki, TUS ek tercih nasıl yapılır, ne zaman sona erecek?



TUS EK TERCİHLER BAŞLADI



ÖSYM'nin duyurusu sonrasında, 2. dönem TUS ek tercih dönemi başladı.



Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 05-12 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

TUS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

TUS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?



Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 05 Aralık 2022 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecektir.



Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 12 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.



TUS EK TERCİHLER İÇİN TIKLAYINIZ

