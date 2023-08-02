TUS ek tercihler başladı: 2023 TUS ek tercih nasıl yapılır?

2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri başladı. TUS ek tercihler 2-9 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak. İşte ayrıntılar.

TUS EK TERCİH NASIL YAPILIR?



Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 02 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.

Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 09 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.



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