TUS ek tercihler başladı: 2023 TUS ek tercih nasıl yapılır?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ek tercih işlemleri başladı. 2 Ağustos'ta başlayan TUS ek tercih işlemleri 9 Ağustos'ta sona erecek. Peki, TUS ek tercih nasıl yapılır?

TUS ek tercihler başladı: 2023 TUS ek tercih nasıl yapılır?

2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023- 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri başladı. TUS ek tercihler 2-9 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak. İşte ayrıntılar.

TUS EK NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 02 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.

Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 09 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

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