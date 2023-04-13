TUS ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2023 TUS sınav takvimi)

2023 TUS için geri sayım başladı. TIP fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş geçe sınavı olan TUS bu pazar günü yapılacak. TUS sınavı için son hazırlıklarını tamamlayan adaylar ise, sınavın kaç dakika süreceğini ve kaç soru sorulacağını sorgulamaya başladı. Peki, TUS ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?



TUS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında TUS başvuru ve sınav tarihi belli olmuştu. Fakat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle TUS sınavı nisan ayına ertelenmişti.



Buna göre; TUS sınavı 15 Nisan 2023 tarihinde saat 10.15'te başlayacak.



TUS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?



2023 yılının ilk TUS sınavına girmeye hazırlanan adaylar, sınavın kaç dakika süreceğini ve kaç soru olacağını sorgulamaya başladı.



Buna göre; 2023 TUS/1 sınavı 120 sorudan oluşacak ve adaylara 150 dakika süre verilecek.