TUS ne zaman? TUS/1 sınav giriş belgeleri için gözler ÖSYM'de

TUS/1 NE ZAMAN YAPILACAK?

2025-TUS 1. Dönem oturumu, 23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak. Adayların yanında bulundurması gereken belgelerden biri olan TUS sınav giriş belgesi sınava 1 hafta kala erişime açılacak.



Sınav sonuçları ise 18 Nisan 2025 tarihinde ilan edilecek.

TUS'A KİMLER GİREBİLİR?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır. Sınava ayrıca veteriner, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültelerinden mezun olanlar da başvurabilir.