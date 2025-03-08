TUS ne zaman? TUS/1 sınav giriş belgeleri için gözler ÖSYM'de
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yayımlanan "2025 Yılı Sınav Takvimi" ile TUS/1 tarihi belli olmuştu. Tıp Fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi almak için katılım sağladığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) mart ayında gerçekleşecek. Adayların sınav günü TUS sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) başvuru işlemleri, 4-12 Şubat 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru süreci ardından gözler sınava ilişkin diğer ayrıntılara çevrildi. TUS kılavuzuyla sınav tarihi duyuruldu.
TUS/1 NE ZAMAN YAPILACAK?
2025-TUS 1. Dönem oturumu, 23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak. Adayların yanında bulundurması gereken belgelerden biri olan TUS sınav giriş belgesi sınava 1 hafta kala erişime açılacak.
Sınav sonuçları ise 18 Nisan 2025 tarihinde ilan edilecek.
TUS'A KİMLER GİREBİLİR?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır. Sınava ayrıca veteriner, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültelerinden mezun olanlar da başvurabilir.
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