TUS sınav giriş belgeleri erişime açıldı (2025 TUS/1 sınav yerleri sorgulama)

2025 TUS/1 sınav giriş belgesi, doktor olabilmek için TUS sınavına katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer alıyor. ÖSY tarafından yapılan duyuru sonrasında TUS sınav giriş yerleri erişime açıldı. Peki, TUS sınav yerleri nasıl sorgulanır?



2025 TUS SINAV GİRİŞ YERLERİ ERİŞİME AÇILDI



23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.



TUS SINAV YERLERİ SORGULAMA



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 13 Mart 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.