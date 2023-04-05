TUS sınav giriş yerleri açıklandı: 2023 TUS ne zaman yapılacak?

2023 TUS sınav giriş yerlerinin nasıl öğrenileceği, ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrasında merak konusu oldu. 15 Nisan'da gerçekleştirilecek olan TUS sınavı öncesinde, sınav giriş belgeleri açıklandı.



TUS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI



ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde;



"15 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 05 Nisan 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir."



TUS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN



2023 TUS SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında TUS başvuru ve sınav tarihi belli olmuştu. Fakat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle TUS sınavı nisan ayına ertelenmişti.



Buna göre; TUS sınavı 15 Nisan 2023 tarihinde yapılacak.