TUS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM TUS/1 sınavı için geri sayım

2024 TUS/1 sınav tarihi, Tıp Fakültesi mezunları tarafından merakla araştırılıyor. Doktorluk mesleğine adım atmak ve istedikleri branşı seçmek için TUS'a hazırlanan binlerce kişi tarih sorgulamalarına başladı. Sınava girecek adaylar bir yandan da sınav giriş belgelerinin duyurulmasını bekliyor. Peki, 2024 TUS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



2024 TUS/1 NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 TUS takvimi sonrasında 1. dönem sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu.



Buna göre; TUS 1. dönem sınavları 17 Mart 2024 tarihinde yapılacak.



TUS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?



TUS sınav giriş yerleri, 17 Mart'ta yapılacak sınav öncesinde sorgulanmaya başladı.



2024 TUS 1. dönem sınav giriş belgelerinin sınavdan 10 gün önce açıklanması bekleniyor.