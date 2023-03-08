TUS sınavı ne zaman? (2023 ÖSYM TUS sınav tarihi)

TUS sınav tarihiyle ilgili sorgulamalar devam ederken, başvurularını henüz tamamlamamış olan adaylar için bugün son. 8 Mart'ta sona erecek olan TUS geç başvuru işlemlerinin ardından sınav için geri sayım başlayacak. Peki, 2023 TUS sınavı ne zaman?



2023 TUS SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında TUS başvuru ve sınav tarihi belli olmuştu. Fakat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle TUS sınavı nisan ayına ertelenmişti.



Buna göre; TUS sınavı 15 Nisan 2023 tarihinde yapılacak.



TUS GEÇ BAŞVURULARI İÇİN BUGÜN SON



TUS sınavı tarihleriyle birlikte geç başvuru tarihleri de açıklandı.



2023 TUS geç başvuruları 1-8 Mart tarihleri arasında alınacak. Yani TUS başvurusunu yapmamış olan adaylar bugün geç başvurularını tamamlayacak.